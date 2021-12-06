«Танк» снова на тропе войны. Джервонта Дэвис – Исаак Крус
Дэвис: «Я травмировал свою левую руку, вероятно, в шестом раунде, но справился с этим»
Чемпион WBA Regular – о непростой победе над Крусом
09:22
Джервонта Дэвис и Исаак Крус / Фото - DAZNОбладатель регулярного титула WBA в легком дивизионе Джервонта Дэвис (26-0, 24 KO) поделился эмоциями после победы в поединке над Исааком Крусом (22-2-1, 15 KO).
Цитирует Дэвиса badlefthook.com.
«Я травмировал свою левую руку, вероятно, в шестом раунде, но справился с этим. Я не знаю, сломана ли она. Что есть, то есть. Такое бывает в спорте. Он ниже меня, поэтому я бил сверху вниз и попадал ему в верхнюю часть головы. Безусловно, Крус - воин. Я считаю, что пусть он и не одержал победу, но сегодня ночью родилась звезда».
Напомним, Дэвис выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 116:112 и 115:113 дважды.
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