Джервонта Дэвис рассказал, почему бросил пить
Претендент дал настоящий бой. Дэвис в тяжелейшем поединке взял верх над Крусом
Один из лидеров легкого дивизиона провел очередную защиту титула
07:58
Джервонта Дэвис и Исаак Крус / Фото - cbssports.comРегулярный чемпион мира по версии WBA в легком дивизионе Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) защитил свой титул в поединке против мексиканца Исаака Круса (22-1-1, 15 KO), который состоялся на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Победа Дэвису далась нелегко. 27-летний американец, который входит в топ-10 P4P, выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 116:112 и 115:113 дважды.
Крус грамотно прессинговал и избегал контратак со стороны со своего оппонента, однако во второй половине боя значительно снизил темп.
Отметим, что Джервонта, вероятнее всего, получил травму левой кисти.
Напомним, украинец Сергей Деревянченко не использовал свой шанс в третий раз выйти на чемпионский поединок, уступив в бою с Карлосом Адамесом.