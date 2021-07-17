Уоррен: «Билеты на третий поединок Фьюри – Уайлдер были проданы на сумму 14 миллионов долларов»
Девушка Уайлдера считает, что Фьюри должен был драться, несмотря на COVID-19
Тайсон заразился за 16 дней до боя
18:29
Деонтей Уайлдер с девушкой / фото - Glamour Face
Возлюбленная бывшего чемпиона мира в хэвивейте Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Телли Свифт считает, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) должен был выйти на трилогию, несмотря на положительный тест на коронавирус. Британец уже вылечился и мог выступить 24 июля, уверена девушка. Слова Свифт приводит TMZ Sports.
«Уайлдер был просто взбешен. А что ему еще делать? Он так тяжело тренировался, проливая кровь, пот и слезы. И вдруг все отменяется из-за того, что у кого-то нашли COVID... Тогда как Деонтей дрался с порванным бицепсом, сломанными пальцами, травмированными руками, и все еще выходил сражаться. Поэтому я считаю, что Тайсон Фьюри был в состоянии выйти на поединок, ведь до боя оставалось еще 16 дней.
Мне кажется, он просто не готов. Думаю, он выкраивает себе время, зная, что Деонтей сейчас на пике формы. Я видела его в лагере, и он выглядит великолепно. У него потрясающая защита. И мне кажется, что Фьюри лишь тянет время».
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