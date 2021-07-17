Девушка Уайлдера считает, что Фьюри должен был драться, несмотря на COVID-19

Деонтей Уайлдер с девушкой / фото - Glamour Face

Возлюбленная бывшего чемпиона мира в хэвивейте Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Телли Свифт считает, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) должен был выйти на трилогию, несмотря на положительный тест на коронавирус. Британец уже вылечился и мог выступить 24 июля, уверена девушка. Слова Свифт приводит TMZ Sports.

Мне кажется, он просто не готов. Думаю, он выкраивает себе время, зная, что Деонтей сейчас на пике формы. Я видела его в лагере, и он выглядит великолепно. У него потрясающая защита. И мне кажется, что Фьюри лишь тянет время».