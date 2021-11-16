Диас: «Для меня и Хэйни наш бой – вопрос жизни и смерти»

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Легковес Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) рассказал, каким будет его бой против Дэвина Хэйни (26-0, 15 КО). Слова Диаса приводит Bad Left Hook:

Не чувствую, что в Хэйни есть агрессия. Собираюсь это всем показать во время боя. Он не был в таких глубоких водах, как я на профессиональном ринге. Когда заведу его туда – ему будет сложно адаптироваться, потому что он никогда не был там раньше.

Это потрясающее чувство – оказаться в том месте, где я нахожусь. Потому что потом смогу встретиться со всеми серьезными соперниками, в том числе – с Райаном Гарсией. Не отношусь к нему серьезно, он всегда симулирует травмы. Только когда увижу его напротив себя в ринге – только тогда поверю, что бой состоится.

Понимаю, что для меня и Хэйни этот поединок – вопрос жизни и смерти. Но только победитель получит толчок в карьере».