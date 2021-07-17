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Диас и Хэйни устроили словесные баталии в Twitter. Похоже, бой не за горами

Временный чемпион WBC жаждет поединка со своим соотечественником

Бокс Профессиональный бокс
14:28
Диас и Хэйни устроили словесные баталии в Twitter. Похоже, бой не за горами
Джозеф Диас / Фото - badlefthook
Временный чемпион по версии WBC в легком дивизионе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) намерен провести следующий поединок против обладателя полноценного титула организации Дэвина Хэйни (26-0, 15 КО). Диас в Twitter бросил вызов своему визави:

«Следующий бой хочу с Хэйни. Сделаю все возможное, чтобы он произошел».


На что Хэйни ответил:

«Посмотрим, сэр».


Затем вновь последовала речь Диаса:

«Не надо давать заднюю. Я на выходных поговорю с командой. Так что забей себе в график наш бой на этот год».


Американец не затянул с ответом:

«Похоже на то, что это ты тут заднюю включаешь. Ты ж мой обязательный претендент. Наш бой сделать запросто».


Накануне Диас победил Хавьера Фортуну (36-3-1, 25 КО) единогласным решением судей.

Ранее WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с Хэйни.
Владимир Кириченко
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Теги

Джозеф Диас Девин Хэйни

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