Дэвис может вернуться в ринг боем против Диаса
Диас и Хэйни устроили словесные баталии в Twitter. Похоже, бой не за горами
Временный чемпион WBC жаждет поединка со своим соотечественником
14:28
Джозеф Диас / Фото - badlefthookВременный чемпион по версии WBC в легком дивизионе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) намерен провести следующий поединок против обладателя полноценного титула организации Дэвина Хэйни (26-0, 15 КО). Диас в Twitter бросил вызов своему визави:
«Следующий бой хочу с Хэйни. Сделаю все возможное, чтобы он произошел».
На что Хэйни ответил:
«Посмотрим, сэр».
Затем вновь последовала речь Диаса:
«Не надо давать заднюю. Я на выходных поговорю с командой. Так что забей себе в график наш бой на этот год».
Американец не затянул с ответом:
«Похоже на то, что это ты тут заднюю включаешь. Ты ж мой обязательный претендент. Наш бой сделать запросто».
Накануне Диас победил Хавьера Фортуну (36-3-1, 25 КО) единогласным решением судей.
Ранее WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с Хэйни.
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