Диас отреагировал на слухи по поводу возможного боя с Ломаченко

Джозеф Диас / фото - boxingscene.com

Временный чемпион мира по версии WBC в легком весе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) с иронией прокомментировал слухи о том, что команда Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) заинтересована в организации его поединка со звездным украинцем.

Ранее журналистсообщил, что промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Ломаченко, связалась с промоутерами Диаса из Golden Boy с целью обсуждения возможного боя.

Man everybody now want a piece of me. Lol https://t.co/KYhTuPIsXO

По словам самого боксера, он желает сразиться с Гарсией или Хэйни.

Already talked to my team I want Ryan or Devin next whoever accepts the fight without that talking nonsense. I’m sick of it