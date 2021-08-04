Диас отреагировал на слухи по поводу возможного боя с Ломаченко

Американец жаждет поединка с Гарсией или Хэйни

Джозеф Диас / фото - boxingscene.com

Временный чемпион мира по версии WBC в легком весе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) с иронией прокомментировал слухи о том, что команда Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) заинтересована в организации его поединка со звездным украинцем.

Ранее журналистсообщил, что промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Ломаченко, связалась с промоутерами Диаса из Golden Boy с целью обсуждения возможного боя.

«Все хотят кусочек меня. Лол».

Man everybody now want a piece of me. Lol https://t.co/KYhTuPIsXO — Joseph Diaz (@JosephDiazJr) August 4, 2021

По словам самого боксера, он желает сразиться с Гарсией или Хэйни.

«Я уже поговорил с моей командой. Дальше я хочу драться с Райаном или Девином - с тем из них, кто примет бой и не будет нести чушь. Я устал от этого».

Already talked to my team I want Ryan or Devin next whoever accepts the fight without that talking nonsense. I’m sick of it — Joseph Diaz (@JosephDiazJr) August 3, 2021

Джозеф Диас в своем последнем поединке завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.