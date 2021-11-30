Хэйни показал актуальную форму перед поединком с Диасом
Диас похвастался впечатляющей формой перед боем с Хэйни
Американец завершил подготовку к поединку со своим соотечественником
20:00
Джозеф Диас / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира во втором полулегком весе (до 59 кг), американец Джозеф Диас (32-1-1, 15 KO) завершил подготовку к поединку с чемпионом мира по версии WBC в легком весе (до 61.2 кг), соотечественником Девином Хэйни (26-0-0, 15 KO), который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Бесчисленные часы тяжелой работы и жертв позади, осталось лишь получить удовольствие от того, что я люблю. Я готов, увидимся в Лас-Вегасе 4-го декабря».
Девин Хэйни показал актуальную форму перед поединком с Джозефом Диасом.