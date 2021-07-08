Сулейман: «Лопес – абсолютный чемпион, а Хэйни – чемпион WBC»
Диас после поединка с Фортуной намерен встретиться с Хэйни
Бывший чемпион мира отметил слабую оппозицию своего соотечественника
19:38
Джозеф Диас / Фото - boxingjunkie.usatoday.comЭкс-чемпион во втором полулегком дивизионе американец Джозеф Диас (31-1-1, 15 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype назвал имя оппонента, с которым намерен сойтись в ринге после поединка с Хавьером Фортуной (36-2-1, 25 КО).
«В следующем бою хочу Дэвина Хэйни. Я хочу, чтобы Хэйни был следующим, особенно потому, что мы боремся за временный титул WBC, а Хэйни сейчас на пике карьеры, и я в расцвете сил. Хэйни говорил: «Джоджо Диас – бездельник», потому что он, вероятно, видел все интервью, которые мы давали. Не поймите меня неправильно, он хороший боец, но я говорю только правду. Дэвин Хэйни – чертовски хороший боец, но он никого не победил, чтобы стать лучшим, лучшим бойцом №1 в легком весе. Хорхе Линарес – хороший боец и хороший шаг вперед, но Хорхе Линарес уже выходил из своей карьеры, чувак. Хорхе Линарес больше не в расцвете сил, и я чувствую, что парни вроде меня действительно должны получить это признание, и если он будет драться со мной, я знаю, что он получит уважение, но я побью его».
Напомним, поединок Диас – Фортуна состоится 9 июля.
Ранее WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с чемпионом мира по версии WBC Девином Хэйни.
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