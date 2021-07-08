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Диас после поединка с Фортуной намерен встретиться с Хэйни

Бывший чемпион мира отметил слабую оппозицию своего соотечественника


Бокс Профессиональный бокс
19:38
Диас после поединка с Фортуной намерен встретиться с Хэйни
Джозеф Диас / Фото - boxingjunkie.usatoday.com
Экс-чемпион во втором полулегком дивизионе американец Джозеф Диас (31-1-1, 15 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype назвал имя оппонента, с которым намерен сойтись в ринге после поединка с Хавьером Фортуной (36-2-1, 25 КО).

«В следующем бою хочу Дэвина Хэйни. Я хочу, чтобы Хэйни был следующим, особенно потому, что мы боремся за временный титул WBC, а Хэйни сейчас на пике карьеры, и я в расцвете сил. Хэйни говорил: «Джоджо Диас – бездельник», потому что он, вероятно, видел все интервью, которые мы давали. Не поймите меня неправильно, он хороший боец, но я говорю только правду. Дэвин Хэйни – чертовски хороший боец, но он никого не победил, чтобы стать лучшим, лучшим бойцом №1 в легком весе. Хорхе Линарес – хороший боец ​​и хороший шаг вперед, но Хорхе Линарес уже выходил из своей карьеры, чувак. Хорхе Линарес больше не в расцвете сил, и я чувствую, что парни вроде меня действительно должны получить это признание, и если он будет драться со мной, я знаю, что он получит уважение, но я побью его».


Напомним, поединок Диас – Фортуна состоится 9 июля. 

Ранее WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с чемпионом мира по версии WBC Девином Хэйни.
Владимир Кириченко
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Теги

Девин Хэйни Хавьер Фортуна

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