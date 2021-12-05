Диас: «Сегодня я уступил, однако результат приходит с работой»

Американец обратился к своим болельщикам

Джозеф Диас / фото - izquierdazo.com

Бывший чемпион мира во втором полулегком весе (до 59 кг), американец Джозеф Диас (32-2-1, 15 KO) в Instagram обратился к своим болельщикам после поражения от обладателя титула WBC в легком весе (до 61.2 кг), соотечественника Девина Хэйни (27-0, 15 KO).

«Скромен и в победах, и в поражениях. Сегодня я уступил, однако результат приходит с работой, и я продолжу сражаться изо всех сил, пока не добьюсь своего. И я не перестану развиваться по ходу этого большого забега. Спасибо Всевышнему за то, что даровал возможность делать то, что я люблю, и за то, что позволил мне вернуться к своей семье. Ценю всех, кто поддерживал меня. Я вернусь».

Девин Хэйни одержал победу в поединке с Джозефом Диасом.