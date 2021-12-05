На пути к Ломаченко. Хэйни подерется с агрессором Джозефом Диасом
Хэйни в конкурентном бою выиграл у Диаса
Бой продлился все 12 раундов
07:38
Фото: twitter.com/DAZNBoxing
Чемпион мира WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) выиграл у соотечественника Джозефа Диаса (32-2-1, 15 KO) в главном событии вечере бокса в Лас-Вегасе.
Поединок получился конкурентным и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хэйни – 117:111, 117:111 и 116:112.
О всех перипетиях боя читайте в нашем текстовом онлайне.
Напомним, следующим соперником Хэйни может стать абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос (20-0, 10 КО).
"Let's make it happen"— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 5, 2021
Devin Haney and George Kambosos Jr. are ready to go #HaneyDiazJr pic.twitter.com/YjlgODXQGv