Хэйни в конкурентном бою выиграл у Диаса

Фото: twitter.com/DAZNBoxing

Чемпион мира WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) выиграл у соотечественника Джозефа Диаса (32-2-1, 15 KO) в главном событии вечере бокса в Лас-Вегасе.

Поединок получился конкурентным и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хэйни – 117:111, 117:111 и 116:112.

О всех перипетиях боя читайте в нашем текстовом онлайне.

Напомним, следующим соперником Хэйни может стать абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос (20-0, 10 КО).

"Let's make it happen"



Devin Haney and George Kambosos Jr. are ready to go #HaneyDiazJr pic.twitter.com/YjlgODXQGv