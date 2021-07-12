Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Диас в следующем поединке может сразиться с Райаном Гарсией. Или все-таки с Хэйни?

Временный чемпион WBC готов к топовой оппозиции
Бокс Профессиональный бокс
12:40
Диас в следующем поединке может сразиться с Райаном Гарсией. Или все-таки с Хэйни?
Джозеф Диас / Фото - portal4sport.com
Временный чемпион по версии WBC в легком дивизионе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com прокомментировал возможность проведения поединков с обладателем титула WBC Дэвином Хэйни (26-0, 15 КО) и непобежденным проспектом Райаном Гарсией (21-0, 18 КО).

«Думаю, оба эти варианта хороши и реальны. Почему Райан? Потому что мы выступает за одну промоутерскую компанию (Golden Boy – прим.). Поэтому мне кажется, что этот вариант наиболее вероятный. Считаю, что и Райан согласится, ведь мы оба из Лос-Анджелеса, так что бой потенциально выглядит очень хорошо и мощно. Но и вариант с Дэвином мне нравится. В общем, подерусь с тем из них, кто даст добро на бой».


Ранее WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с Хэйни.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Девин Хэйни Джозеф Диас Райан Гарсия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Дэвис – Хирну: «Лопес, Хэйни, Гарсия – лохи, они не способны распродать арену»
Дэвис – Хирну: «Лопес, Хэйни, Гарсия – лохи, они не способны распродать арену»
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:43
Диас: «Я хочу Райана Гарсию или Хэйни. Давайте устроим это дерьмо»
Диас: «Я хочу Райана Гарсию или Хэйни. Давайте устроим это дерьмо»
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 08:40
Диас перебоксировал Фортуну и стал обладателем временного титула WBC в легком дивизионе
Диас перебоксировал Фортуну и стал обладателем временного титула WBC в легком дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 08:21
Фортуна: «Хэйни поднимется в первый полусредний вес»
Фортуна: «Хэйни поднимется в первый полусредний вес»
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:38
Диас после поединка с Фортуной намерен встретиться с Хэйни
Диас после поединка с Фортуной намерен встретиться с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 19:38
Сулейман: «Лопес – абсолютный чемпион, а Хэйни – чемпион WBC»
Сулейман: «Лопес – абсолютный чемпион, а Хэйни – чемпион WBC»
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:18

Новости: Бокс

Рамирес считает, что Альвареса ожидает тяжелый бой с Плантом
Рамирес считает, что Альвареса ожидает тяжелый бой с Плантом
Профессиональный бокс
14:30
Менеджер Джойса: «Джошуа нокаутирует Усика»
Менеджер Джойса: «Джошуа нокаутирует Усика»
Профессиональный бокс
13:45
Экс-тренер Кличко: «С какой стати Ломаченко-старший будет тренировать Усика?»
Экс-тренер Кличко: «С какой стати Ломаченко-старший будет тренировать Усика?»
Профессиональный бокс
13:30
МОК определился с правилами на случай заражения боксеров COVID-19 на Играх в Токио
МОК определился с правилами на случай заражения боксеров COVID-19 на Играх в Токио
Аматорский бокс
13:23
Диас в следующем поединке может сразиться с Райаном Гарсией. Или все-таки с Хэйни?
Диас в следующем поединке может сразиться с Райаном Гарсией. Или все-таки с Хэйни?
Профессиональный бокс
12:40
Спенс: «Если будет шанс – нокаутирую Пакьяо, если нет – выиграю решением судей»
Спенс: «Если будет шанс – нокаутирую Пакьяо, если нет – выиграю решением судей»
Профессиональный бокс
12:21
Пакьяо: «Не могу сказать, что Спенс это самая большая проблема в моей карьере»
Пакьяо: «Не могу сказать, что Спенс это самая большая проблема в моей карьере»
Профессиональный бокс
12:00
Бывший тренер Кличко: «Если Усик в ближайшее время не побоксирует, то он будет вообще никому не нужен»
Бывший тренер Кличко: «Если Усик в ближайшее время не побоксирует, то он будет вообще никому не нужен»
Профессиональный бокс
11:00
Тим Цзю: «Лиам Смит, Курбанов и Дэнни Гарсия – те парни, за которыми я иду»
Тим Цзю: «Лиам Смит, Курбанов и Дэнни Гарсия – те парни, за которыми я иду»
Профессиональный бокс
10:57
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
60
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости