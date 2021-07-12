Дэвис – Хирну: «Лопес, Хэйни, Гарсия – лохи, они не способны распродать арену»
Диас в следующем поединке может сразиться с Райаном Гарсией. Или все-таки с Хэйни?
Временный чемпион WBC готов к топовой оппозиции
12:40
Джозеф Диас / Фото - portal4sport.comВременный чемпион по версии WBC в легком дивизионе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com прокомментировал возможность проведения поединков с обладателем титула WBC Дэвином Хэйни (26-0, 15 КО) и непобежденным проспектом Райаном Гарсией (21-0, 18 КО).
«Думаю, оба эти варианта хороши и реальны. Почему Райан? Потому что мы выступает за одну промоутерскую компанию (Golden Boy – прим.). Поэтому мне кажется, что этот вариант наиболее вероятный. Считаю, что и Райан согласится, ведь мы оба из Лос-Анджелеса, так что бой потенциально выглядит очень хорошо и мощно. Но и вариант с Дэвином мне нравится. В общем, подерусь с тем из них, кто даст добро на бой».
Ранее WBC сделал заявление, что сильнейший в поединке Фортуна – Диас гарантированно проведет следующий бой с Хэйни.
Комментарии 0