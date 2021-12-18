Дибелла: «Бетербиев – одна из самых больших угроз для Альвареса»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Известный американский промоутер Лу Дибелла считает, что обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) не сможет победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).

Бетербиев – одна из самых больших угроз для Альвареса. Я думаю, что он находится на заключительной стадии карьеры. Если Канело дальше поднимется в первый тяжелый вес, то я сомневаюсь, что он вернется во второй средний дивизион. На месте Альвареса я бы позволил Артуру стать еще мягче, а затем встретился бы с победителем боя Смит – Бетербиев в конце следующего года».