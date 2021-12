Дибелла: «Бетербиев – одна из самых больших угроз для Альвареса»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Известный американский промоутер Лу Дибелла считает, что обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) не сможет победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).

#Beterbiev is a big strong guy. He’s slowed down a bit. Right now, I don’t think Artur beats Canelo … but he poses danger and I’d be interested. #boxing #BeterbievBrowne