Дибелла: «Бетербиев – одна из самых больших угроз для Альвареса»
Известный американский промоутер Лу Дибелла считает, что обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) не сможет победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).
«Бетербиев – большой и сильный парень. Он немного замедлился. Сейчас я не думаю, что Артур побьет Канело, но он представляет угрозу, и это было бы интересно.
Бетербиев – одна из самых больших угроз для Альвареса. Я думаю, что он находится на заключительной стадии карьеры. Если Канело дальше поднимется в первый тяжелый вес, то я сомневаюсь, что он вернется во второй средний дивизион. На месте Альвареса я бы позволил Артуру стать еще мягче, а затем встретился бы с победителем боя Смит – Бетербиев в конце следующего года».
#Beterbiev is a big strong guy. He’s slowed down a bit. Right now, I don’t think Artur beats Canelo … but he poses danger and I’d be interested. #boxing #BeterbievBrowne— Lou DiBella (@loudibella) December 18, 2021
Артур Бетербиев отправил Маркуса Брауна (24-2, 16 КО) в нокаут девятом раунде.
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