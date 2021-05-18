Дибелла против проведения боя Канело – Спенс
Дибелла: «Калеб Плант заслуживает 10 миллионов за бой с Канело»
Промоутер считает, что чемпион IBF имеет все основания стать самым высокооплачиваемым соперником мексиканца
18 мая 18:30
Калеб Плант / фото - boxinginsider.com
Американский промоутер Лу Дибелла считает, что чемпион IBF во втором среднем весе (до 76.2 кг) Калеб Плант (21-0, 12 КO) имеет все основания стать самым высокооплачиваемым соперником действующего лидера рейтинга «pound-for-pound» и Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO) в этом дивизионе.
«Этот бой потребует больших денег, но я верю, что он состоится. Плант не сможет заработать где-то еще. Не скажу точно, сколько Хирн заплатил своим парням [Сондерсу и Смиту], но я слышал, что суммы колебались в диапазоне от шести до восьми миллионов долларов. И они должны сказать ему спасибо за это.
Должен ли Плант получить больше? Его имя крупнее в Соединенных Штатах, и он выступал на больших телеплощадках. Думаю, британцы также не отказались бы купить этот бой. Так что я не считаю возмутительным тот факт, что он настраивается на 10 миллионов».
Лу Дибелла не допускает мысли о том, чтобы Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO) прыгнул на несколько категорий выше для того, чтобы провести поединок с Саулем Альваресом.
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