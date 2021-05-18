Дибелла: «Калеб Плант заслуживает 10 миллионов за бой с Канело»

Калеб Плант / фото - boxinginsider.com

Американский промоутер Лу Дибелла считает, что чемпион IBF во втором среднем весе (до 76.2 кг) Калеб Плант (21-0, 12 КO) имеет все основания стать самым высокооплачиваемым соперником действующего лидера рейтинга «pound-for-pound» и Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO) в этом дивизионе.

Должен ли Плант получить больше? Его имя крупнее в Соединенных Штатах, и он выступал на больших телеплощадках. Думаю, британцы также не отказались бы купить этот бой. Так что я не считаю возмутительным тот факт, что он настраивается на 10 миллионов».