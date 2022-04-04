Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
21:10
Бодибилдинг. Открытый Кубок Львова WABBA 2021

Дибелла назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер

Промоутер поделился мнением о том, как бы сложился гипотетический поединок между американцем и украинцем
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 13:00
Дибелла назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
Лу Дибелла / фото - boxingscene.com

Промоутер Лу Дибелла поделился своим мнением о том, как бы сложился потенциальный поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

«Очень просто: Уайлдер победит, если один раз точно попадет. Он с большим отрывом проиграет судейским решением, если не попадет. Очень просто, и здесь нет никакого расизма. Чистая, грубая, сокрушительная мощь против технического великолепия более мелкого бойца.

Я не уверен, как сложится бой. В данный момент я думаю, что Усик был бы фаворитом, но не явным. У Уайлдера было несколько очень сложных боев подряд, но ударная мощь уходит одной из последних.

Я думаю, все, кто насмехается над опасностью этого боя для Усика, просто не правы».

Александр Усик объяснил, почему никогда не стремится нокаутировать соперника.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Деонтей Уайлдер Лу Дибелла

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
4 апреля 2022г. 17:33
Дибела немного провтыкал. У Усика и Уйлдера одинаковый вес...
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Усик: «Очень сложно сосредоточиться на тренировках, когда друзья присылают тебе информацию о войне»
Усик: «Очень сложно сосредоточиться на тренировках, когда друзья присылают тебе информацию о войне»
Бокс Профессиональный бокс
18:10
Известен крайний срок подписания контракта на поединок Усик – Джошуа
Известен крайний срок подписания контракта на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
09:40
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
Питер Фьюри объяснил, почему Джошуа может победить Усика в реванше
Питер Фьюри объяснил, почему Джошуа может победить Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 15:00
Джойс заявил, что ему будет не интересен бой с Джошуа, если он снова проиграет Усику
Джойс заявил, что ему будет не интересен бой с Джошуа, если он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
03 апреля 15:00

Новости: Бокс

Усик: «Очень сложно сосредоточиться на тренировках, когда друзья присылают тебе информацию о войне»
Усик: «Очень сложно сосредоточиться на тренировках, когда друзья присылают тебе информацию о войне»
Профессиональный бокс
18:10
Владимир Кличко: «Нет слов, чтобы описать преступления рашистов»
Владимир Кличко: «Нет слов, чтобы описать преступления рашистов»
Профессиональный бокс
14:38
Стивенсон – о решение Ломаченко остаться в Украине: «Василий – великий человек»
Стивенсон – о решение Ломаченко остаться в Украине: «Василий – великий человек»
Профессиональный бокс
11:06
Известен крайний срок подписания контракта на поединок Усик – Джошуа
Известен крайний срок подписания контракта на поединок Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
09:40
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»
Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»
Профессиональный бокс
04 апреля 16:40
Питер Фьюри объяснил, почему Джошуа может победить Усика в реванше
Питер Фьюри объяснил, почему Джошуа может победить Усика в реванше
Профессиональный бокс
04 апреля 15:00
Роберт Гарсия: «Я считаю, что у Ломаченко были бы более высокие шансы в бою с Камбососом, но Василий встретится с Хэйни»
Роберт Гарсия: «Я считаю, что у Ломаченко были бы более высокие шансы в бою с Камбососом, но Василий встретится с Хэйни»
Профессиональный бокс
04 апреля 14:00
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Все новости