Дибелла: «Я рад, что Сильву не ограбили в бою против Чавеса»

Американец рад поражению мексиканца

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Очередное провальное выступление со стороны Хулио Сезара Чавеса-младшего (52-5-1, 34 КО) возмутило многих любителей бокса. Среди них был и известный промоутер Лу Дибелла. Американец написал, что рад поражению мексиканца и надеется, что на этом его профессиональная карьера закончится.

В последние годы Чавес раз за разом проигрывал, не укладывался в вес, нерегулярно выступал, а его вид на пресс-конференциях и между боями наталкивал многих людей на мысли о том, что он все еще принимает наркотики.

«Поверить не могу, что пишу это, но я счастлив, что Андерсона Сильву не ограбили. Он хоть немного, но умеет драться. Оговорюсь, что я смотрел боксерский бой и оценивал его соответственно. Да, на своём пике Андерсон был потрясающим бойцом ММА. И да, Джейк Пол, скорее всего, побил бы Чавеса-младшего».

I can’t believe I’m writing this. I’m happy that they didn’t rob Anderson Silva. And he can fight a little bit. And @jakepaul would likely beat Chavez, Jr. #boxing — Lou DiBella (@loudibella) June 20, 2021

Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 85 КО) хочет, чтобы его сыновья Хулио-младший и Омар (38-6-1, 25 КО) завершили карьеру.