Дибелла: «Я рад, что Сильву не ограбили в бою против Чавеса»

Фото: Getty Images

Очередное провальное выступление со стороны Хулио Сезара Чавеса-младшего (52-5-1, 34 КО) возмутило многих любителей бокса. Среди них был и известный промоутер Лу Дибелла. Американец написал, что рад поражению мексиканца и надеется, что на этом его профессиональная карьера закончится.

В последние годы Чавес раз за разом проигрывал, не укладывался в вес, нерегулярно выступал, а его вид на пресс-конференциях и между боями наталкивал многих людей на мысли о том, что он все еще принимает наркотики.

I can’t believe I’m writing this. I’m happy that they didn’t rob Anderson Silva. And he can fight a little bit. And @jakepaul would likely beat Chavez, Jr. #boxing