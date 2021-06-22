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Парни не поддержали славу отца. Чавес-старший хочет, чтобы сыновья завершили карьеру

Оба проиграли на недавнем турнире в Мексике

Бокс Профессиональный бокс
09:19
Парни не поддержали славу отца. Чавес-старший хочет, чтобы сыновья завершили карьеру
Омар, Хулио-старший, Хулио-младший / Фото: jornada.com

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях и экс-лидер рейтинга P4P мексиканец Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 85 КО) хочет, чтобы его сыновья Хулио-младший (52-5-1, 34 КО) и Омар (38-6-1, 25 КО) завершили карьеру.

«Я бы хотел, чтобы они завершили карьеру, если они не хотят должным образом готовиться к боям. Они не готовятся к поединкам так, как это нужно делать».

Напомним, на минувших выходным в Мексике прошел турнир, на котором выступили все трое. Хулио старший провел выставочный бой. А вот Хулио-младший по-настоящему опозорил семью, проиграв давно находящемуся на спаде 46-летнему ветерану MMA Андерсону Силве. А Омар проиграл старшему брату Сауля Альвареса Рамону.

Карен Агабекян
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Хулио Сезар Чавес-младший

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