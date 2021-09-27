«Для Джошуа это не конец». Леннокс Льюис дал пару советов экс-чемпиону супертяжелого веса

Легендарный боксер подвел итоги боя

Леннокс Льюис / фото - Getty Images

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис прокомментировал последний бой британского боксера Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором он проиграл все свои чемпионские пояса Александру Усику (19-0, 13 КО).

В комментарии порталу BoxingScene Льюис похвалил украинца за прекрасный бой, и обратился к своему соотечественнику.