Экс-чемпион мира дал совет Джошуа, как победить Усика в реванше
«Для Джошуа это не конец». Леннокс Льюис дал пару советов экс-чемпиону супертяжелого веса
Легендарный боксер подвел итоги боя
27 сентября 12:51
Леннокс Льюис / фото - Getty Images
Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис прокомментировал последний бой британского боксера Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором он проиграл все свои чемпионские пояса Александру Усику (19-0, 13 КО).
В комментарии порталу BoxingScene Льюис похвалил украинца за прекрасный бой, и обратился к своему соотечественнику.
«В ринге Усик показал свою родословную. Чемпион в любителях, Олимпийский чемпион, абсолютный в крузервейте и теперь чемпион тяжелого веса. Это плата за долгий путь, тяжелый труд и настойчивость в достижении своих целей. И надо отдать ему должное за шикарное тактическое выступление.Напомним, Хирн не верит в возможность проведения боя Усик – Джошуа 2 в Украине.
А для Энтони Джошуа это не конец пути. Но нельзя быть столь неуверенным и ждать до восьмого раунда, решаясь изменить ход боя. Учись на этом и стань лучше».