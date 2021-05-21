Для Ломаченко в США готовит один из лучших известнейших поваров в мире

Боксер посетил ресторан интернет-героя

Василий Ломаченко / фото -

Бывший чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) сейчас находится в США, где активно готовится к поединку против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО). Ранее украинец хвастался своими завтраками за океаном, а на этот раз опубликовал видео из ресторана известного повара Нусрета Гекче.

Ранее мы предлагали сравнить ударную технику Василия и его экс-соперника Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО).