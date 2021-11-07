«Федор Емельяненко паршивый промоутер». Президент UFC вылил грязь на «Последнего императора»
«Для меня это было бы честью». Рой Джонс хочет подраться с Федором Емельяненко
Экс-чемпион четырех дивизионов продолжает искать денежные бои
12:06
Рой Джонс / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс заявил, что хочет провести выставочный бой против знаменитого русского тяжеловеса Федора Емельяненко.
«Федор, брат, ты выглядел отлично в предыдущем поединке – замечательная работа! Если бы мы могли провести с тобой выставочный бой, это было бы здорово.
Если твой ответ нет, я это пойму, но я старый человек, а ты моложе, чем я, и одержал отличную победу, так что, две легенды могли бы разделить ринг – для меня это было бы честью и удовольствием».
Напомним, Рой Джонс включил Ломаченко в тройку лучших боксеров P4P.
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