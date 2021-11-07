«Для меня это было бы честью». Рой Джонс хочет подраться с Федором Емельяненко

Рой Джонс / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс заявил, что хочет провести выставочный бой против знаменитого русского тяжеловеса Федора Емельяненко.

Если твой ответ нет, я это пойму, но я старый человек, а ты моложе, чем я, и одержал отличную победу, так что, две легенды могли бы разделить ринг – для меня это было бы честью и удовольствием».