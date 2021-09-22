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Долгожданный поединок Де Ла Хойя – Белфорт может состояться в конце осени

Triller уже придумала «кровавое» название предстоящего ивента
Бокс Профессиональный бокс
19:55
Долгожданный поединок Де Ла Хойя – Белфорт может состояться в конце осени
Белфорт и Де Ла Хойя / Фото - ringtv.com
Поединок между экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром Де Ла Хойей и бывшем обладателем титула UFC в полутяжелом дивизионе Витором Белфортом может состояться в конце ноября. Об этом сообщил президент компании Triller Райан Кавана в программе MMA Hour.

«Бой Оскара и Витора на День Благодарения, если у нас это получится, будет еще более интересным. Потому что для всех тех, кто недоволен Витором из-за того, что было в бою с Холифилдом, это будет намного более личное дело. А Оскар – это уже не просто «Золотой мальчик», каким был всегда, но и мститель за Холифилда. Поэтому мы ведем переговоры с Оскаром о том, чтобы он провел бой с Витором в выходные после Дня Благодарения [27 ноября], и мы назовем это «Месть».


Напомним, Де Ла Хойя заразился COVID-19 накануне поединка с Белфортом, который должен был состоятся 11 сентября. Его заменил экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд.
Владимир Кириченко
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Теги

Оскар де ла Хойя Витор Белфорт

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