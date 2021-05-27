Убали накануне боя с Донэйром: «Я – лучший в легчайшем весе»
Донэйр: «Когда был моложе, то не спал и тусовался, но теперь мое тело работает на меня»
Филиппинский ветеран рассказал о том, как возраст повлиял на его отношение к боксу
19:30
Нонито Донэйр / фото - Getty Images
Экс-чемпион в четырех весовых категориях, филиппинский ветеран Нонито Донэйр (40-6-0, 27 KO), продолжая рассуждать о предстоящем поединке с непобежденным обладателем титула WBC в легчайшем весе (до 53.5 кг), французом Нордином Убали (17-0-0, 12 KO), рассказал о том, как возраст повлиял на его отношение к боксу.
Цитирует филиппинского ветерана портал boxingnews24.com:
«Раньше я относился к возможностям своего тела как к должному, из-за чего только и делал, что тусовался. Я почти не спал. Сейчас же я ухаживаю за собой. Время вне ринга омолодило меня, и сейчас я чувствую себя по-настоящему хорошо.
Вот почему я говорю всем, что в субботу они увидят парня, который выглядит моложе своих лет. По возращению в лагерь я понял, что теперь все работает как нужно. Не было ничего, что бы ограничивало меня во время этой подготовки».
Чемпион мира в легчайшем весе Нордин Убали считает себя лучшим в дивизионе.
Комментарии 0