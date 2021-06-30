Донэйр: «Я воодушевлен и очень сфокусирован на бое с Касимеро»
Донэйр не намерен выходить на бой с Касимеро. Дело – не в боязни соперника
Легендарный филиппинец назвал причину такого решения
11:17
Нонито Донэйр / Фото - bleacherreportЧемпион мира по версии WBC в легчайшем дивизионе, легендарный филиппинец Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) не хочет проводить поединок против обладателя титула WBO, соотечественника Джонриэля Касимеро (30-4, 21 КО).
Именитый ветеран считает неприемлемым уровень неуважения, исходящий от членов команды соперника в адрес его жены, а также проблемы с допинг-тестированием у его визави.
Цитирует Донэйра Boxingscene.
«Мы не можем игнорировать это непрофессиональное поведение. Как известно, я занимаю позицию, которую многие боятся занять. Я стою за то, чтобы все боксеры подвергались допинг-тестированию WADA 24/7, 365 дней в году. Без отказов и отлагательств. Я против буллинга в любой форме, против неуважения и жестокого отношения к женщинам и детям в любом плане. И я не хочу, чтобы другие спортсмены переходили эту черту, особенно в Сети. При этом команда Казимеро задержала подачу документов WADA на 5 дней. У нас есть доказательства того, что они не соблюдали принципы честности и открытости. Как только мы сказали, что отменяем бой, только тогда они предоставили документы для тестирования».
При этом представитель Касимеро уверен, что поединок 14 августа все же состоится.
Напомним, что Донэйр стал трехкратным чемпионом мира в этом весе и самым возрастным чемпионом мира в истории легчайшего веса. Также филиппинец присоединился к небольшому числу боксеров, которые владели титулами на протяжении трех календарных десятилетий.
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