Донэйр: «Плант заявит о себе в бою с Канело»

Филиппинец считает, что американец сильно недооценен

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в четырех весовых категориях Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) в интервью FightHype.com заявил, что обладатель титула IBF во втором среднем весе (до 76.2 кг) Калеб Плант (21-0, 12 KO) является недооцененным в преддверии встречи с действующим лидером рейтинга «pound-for-pound», мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

«Это отличный бой… да, я считаю, что Плант покажет себя лучше, чем Сондерс. Калеб – великолепный боец. И он заявит о себе. Однако не стоит забывать о том, что Канело может закончить бой в любой момент. Хотя Калеб очень, очень обученный. И ему выпал шанс. Из всех людей, с которыми Канело дрался после Мейвезера, Калеб – самый опасный парень».

В похожем ключе о поединке высказался и лидер легкого веса (до 61.2 кг) Теофимо Лопес (16-0, 12 KO).