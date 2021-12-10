Турман: «Я все еще нахожусь на вершине дивизиона»
Дождался своего времени. Турман вернется на ринг в поединке против Барриоса
Экс-чемпион мира последний бой провел против Пакьяо
10:42
Кит Турман / Фото - badlefthookБывший чемпион мира Кит Турман (29-1-0, 22 KO) после длительного перерыва вернется на ринг в январе 2022 года.
Как сообщает ESPN, 33-летний Турман договорился о поединке 29 января на PPV с экс-регулярным чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем весе Марио Барриосом (26-1-0, 17 KO).
Напомним, Турман не боксировал с июля 2019 года, когда он потерпел поражение от легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и лишился своего титула WBA в полусреднем весе. До этого у Турмана был еще один длительный перерыв. Он не выходил на ринг с марта 2017 по январь 2019 года.
Что касается Барриоса, то он потерпел первое поражение в карьере и лишился своего пояса в первом полусреднем весе в июне этого года в поединке против Джервонты Дэвиса.
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