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Думаете, вареная куриная грудка и каша? Фьюри показал рацион чемпиона WBC

«Цыганский король» неспроста находится в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
17:42
Думаете, вареная куриная грудка и каша? Фьюри показал рацион чемпиона WBC
Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) никогда не отличался шикарной фигурой. Скоро его ожидает третья встреча в ринге с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO), но не намерен ущемлять себя в своих потребностях.

В своем Instagram «Цыганский король» показал, что входит в его рацион. Яичница-болтунья, картофель фри и не самые полезные кетчуп с майонезом – вся эта жирная пища позволяет ему обладать «неординарной» защитой:

Ранее Фьюри продемонстрировал, какие пушечные выстрелы ожидают Уайлдера в предстоящем поединке.

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри

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