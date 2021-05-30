Думаете, вареная куриная грудка и каша? Фьюри показал рацион чемпиона WBC

«Цыганский король» неспроста находится в супертяжелом весе

Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) никогда не отличался шикарной фигурой. Скоро его ожидает третья встреча в ринге с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO), но не намерен ущемлять себя в своих потребностях.



В своем Instagram «Цыганский король» показал, что входит в его рацион. Яичница-болтунья, картофель фри и не самые полезные кетчуп с майонезом – вся эта жирная пища позволяет ему обладать «неординарной» защитой:

Ранее Фьюри продемонстрировал, какие пушечные выстрелы ожидают Уайлдера в предстоящем поединке.