Джошуа начал поиски нового тренера перед реваншем с Усиком. Уже есть три главных кандидатуры

Британец устроил настоящее турне по США

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Энтони Джошуа / Фото - twitter.com/anthonyjoshua

Поражение Энтони Джошуа от Александра Усика для многих стало шоком. Она была настолько заслуженной, что не вызвала ни у кого вопросом. Однако после того, как эмоции улеглись, большинство экспертов и болельщиков сошлись во мнении – главное причиной этой неудачи британца является его тренер Роб Маккракен, который не только не смог подготовить своего бойца правильно тактически к поединку, но и провалил свою роботу в углу походу боя.

Похоже, Джошуа прислушался к этим замечаниям и уже сейчас приступил к поиску нового наставника. Британцу повезло, что у него есть пункт о реванше с Усиком, а, значит, он еще может все исправить и перевернуть в свою пользу. И Джошуа цепляется за эту спасительную соломинку.

На этой неделе британец отправился в США для поисков нового тренер для подготовки к реваншу против Усика. У Джошуа запланирован ряд встреч с именитыми специалистами, во время которых, как сообщают СМИ, он уже планирует обсудить приблизительные планы на важнейший бой. По данным британских журналистов, Энтони сейчас рассматривает три основных кандидатуры.

Ронни Шилдс

Джошуа уже накануне встречался с Шилдсом в боксерском зале Plex в Техасе, что подтвердили совместные фотографии боксера и тренера.

В настоящее время американский специалист тренирует чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло и кубинскую легенду Гильермо Ригондо. Однако наибольшую известность Шилдсу принесла его работа со звездами хэвивейта Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом, а также чемпионов мира в двух весах Артуро Гатти.

Энтони Джошуа вместе с Джермаллом Чарло, Ронни Шилдсом и Джермеллом Чарло Энтони Джошуа вместе с Джермаллом Чарло, Ронни Шилдсом и Джермеллом Чарло

На фото Джошуа запечатлен сконцентрированным, а сам 63-летний Шилдс уже даже успел поделиться с прессой деталями разговора с британским боксером.

«Они связались со мной и спросили, не хочу ли я взглянуть на AJ, и что он хочет приехать в Техас и посмотреть, все ли у меня получится. Было бы здорово, если бы он вернул себе титулы чемпиона мира, которые он проиграл Усику, и я думаю, что у меня есть возможности, чтобы помочь ему в этом. В течение последних двух дней все, казалось, шло хорошо. В первый день мы разговаривали около трех или четырех часов, и когда он вернулся сегодня, мы немного потренировались налегке, чтобы показать ему все, о чем мы говорили».

Вирджил Хантер

Во время своего турне по США Джошуа побывал и на Западном побережье, где встретился с известным тренером Вирджилом Хантером в его зале в Хэйворде, Калифорния. В настоящее время Хантер тренирует звезд полутяжелого веса Джошуа Буатси и Сулеймана Сиссоко.

Ожидается, что начало сотрудничества с Хантером может заставить Джошуа переехать в Калифорнию, как это ранее сделал его соотечественник Буатси.

Хантер также тренировал известного чемпиона мира Андре Уорда, который завершил карьеру непобежденным и с поясами в двух весовых категориях. Кроме того, Хантер успел поработать и с Амиром Ханом во времена сотрудничества с Уордом. Именно под руководством Хантера Уорд возглавил рейтинг P4P.

Вирджил Хантер и Джошуа Буатси / Фото - Matchroom Boxing Вирджил Хантер и Джошуа Буатси / Фото - Matchroom Boxing

Сам Буатси так характеризовал своего тренера:

«Очень спокойный – лучший способ описать его. Он большой стратег, он говорит только то, что требуется. Он очень, очень позитивен и оптимистичен. Если я не понимаю что-то сразу, это еще не конец света. У него правильное мышление».

В случае сотрудничества с Хантером Джошуа однозначно ждет большая перемена – и места проживания, и способа подготовки к боям.

Эдди Рейносо

В Калифорнии Джошуа заехал и к Рейносо, работающему в Сан-Диего. Самым известным подопечным Рейносо является нынешний король рейтинга P4P Саулем Альваресом, с которым у тренера уже 16-летний опыт сотрудничества.

Вообще, именно у Рейносо сейчас, наверное, самый звездный боксерский зал в мире. Помимо Канело, в нем также работают Райан Гарсия, бывший обидчик Джошуа Энди Руис и чемпион в первом полулегком весе Оскар Вальдес. Только рекорд всех этих бойцов может вознести тренерский авторитет Рейносо к небесам.

Джошуа и его промоутер Эдди Хирн даже успели сделать фото с Канело и его командой, когда он готовился к бою против Калеба Планта, намеченном на 6 ноября. От сотрудничества Рейносо и Джошуа, безусловно, выиграют обе стороны. Американский тренер попытается привить Джошуа агрессивный стиль, который присущ Канело и Руису, и которого так не хватало британцу в бою против Усика.

Рейносо – безусловная величина в тренерском цехе мирового бокса. Не случайно он получал награду «Тренер года» два раза подряд.

После поражения от Усика величина звезды Джошуа не стала меньше. Однако сам Энтони понимает, что для того, чтобы в третий раз стать чемпионом мира, ему нужно зажечь самого себя, а для этого нужно выходить из зоны комфорта. Перемены созрели – и Джошуа начал их делать.