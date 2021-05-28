ВанЗант с поражения дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC
Два секс-символа ММА в ринге. Ванзант и Остович проведут кулачный поединок на шоу Bare Knuckle FC
Ивент состоится 23 июля
10:58
Остович и Ванзант / Фото - mmaindiaЭкс-бойцы UFC Пейдж Ванзант и Рейчел Остович проведут второй очный бой, но уже под эгидой другой организации.
Поединок между Ванзант и Остович состоится 23 июля в рамках ивента популярной лиги кулачных боев Bare Knuckle FC. Об этом сообщает портал MMA Junkie.
Напомним, свою первую встречу девушки провели в январе 2019 года на турнире UFC Fight Night 143, и тогда победу праздновала Ванзант, сумевшая поймать оппонентку на армбар во втором раунде.
Отметим, что для Остович это будет дебют в кулачных боях. Она была уволена из UFC в конце 2020 года после трех поражений кряду.
В свою очередь, Ванзант проведет уже второй поединок в рамках шоу от Bare Knuckle FC. В феврале этого года она проиграла Бритейн Харт единогласным решением судей.
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