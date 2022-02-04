Хирн: «У Альвареса нет сомнений, что он победит Усика и Джошуа»
Дюбуа: «Может ли Джошуа победить Усика в реванше? Да, однозначно»
Британский боксер отметил боксерский интеллект лидера хэвивейта
08:41
Даниэль Дюбуа / Фото - TwitterБританский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans не смог ответить на вопрос о том, кто станет победителем реванша между Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Может ли Джошуа победить в реванше? Да, однозначно. Я слышал, как многие говорили, что ему нужно вернуться назад, быть жестким, использовать свою физику, габариты и мощь. Но нельзя сказать наверняка, ведь Усик мог его просчитать. Так что я немного не уверен в исходе этого поединке. Посмотрим, как все сложится».
Ранее промоутер Усика Александр Красюк назвал возможные места проведения реванша.