Дюбуа: «Надеюсь, к нашему реваншу Джойс станет чемпионом мира»

Дюбуа и Джойс / фото - Getty Images

Проспект супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) поделился мнением о реванше против Джо Джойса (12-0, 11 КО). Британец хочет выйти на второй бой против соотечественника, когда тот завоюет пояс чемпиона мира. Слова Дюбуа приводит Ring News 24.

Посмотрим. Я понимаю, что на это требуется время. Мы должны развиваться и побеждать своих соперников. Надеюсь, к моменту нашего реванша Джойс выиграет чемпионский титул, и встретится со мной в статусе чемпиона. Я уверен, что рано или поздно мы проведем еще один бой. Во всяком случае, я стремлюсь к этому»