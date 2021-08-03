Джойс: «Я буду больше удивлен, если Усик побьет Джошуа, чем наоборот»
Дюбуа: «Надеюсь, к нашему реваншу Джойс станет чемпионом мира»
Британец намерен завоевать титул
3 августа 09:37
Дюбуа и Джойс / фото - Getty Images
Проспект супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) поделился мнением о реванше против Джо Джойса (12-0, 11 КО). Британец хочет выйти на второй бой против соотечественника, когда тот завоюет пояс чемпиона мира. Слова Дюбуа приводит Ring News 24.
«Есть много бойцов с громким именем, с которыми я хотел бы провести бой. Просто нужно оставаться голодным, много работать, и придет время, когда встречусь с кем-то из этих парней. Я оставлю своему промоутеру все эти дела по организации поединков, но очевидно, что очень хочу провести матч-реванш с Джо Джойсом.
Посмотрим. Я понимаю, что на это требуется время. Мы должны развиваться и побеждать своих соперников. Надеюсь, к моменту нашего реванша Джойс выиграет чемпионский титул, и встретится со мной в статусе чемпиона. Я уверен, что рано или поздно мы проведем еще один бой. Во всяком случае, я стремлюсь к этому»
Джо ранее вызвал на бой экс-соперника Александра Усика (18-0, 13 КО).