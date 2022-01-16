Дюбуа дал совет Джошуа, как победить Усика
Дюбуа: «У Уайта точно будет хотя бы шанс панчера в бою с Фьюри»
Британец прокомментировал потенциальный поединок между соотечественниками
20:15
Даниэль Дюбуа / фото - boxingscene.com
Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) прокомментировал потенциальный поединок между соотечественниками Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллианом Уайтом (28-2-0, 19 KO).
Дюбуа цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я думаю, это хороший бой. У Диллиана неплохой шанс. Он может боксировать, он может бить. Считаю, что он стал лучше. У него точно будет хотя бы шанс панчера. Но я считаю, что победит Тайсон. Он уже показал себя. Он лучший боксер среди большинства бойцов. Он использует много разных углов. Он, наверное, победит».
Боб Арум, сo-промоутер Тайсона Фьюри, призвал Диллиана Уайта начать переговоры.