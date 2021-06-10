Джермелл Чарло: «Сейчас я не могу подраться с Альваресом»
Джермалл Чарло и Монтиэль, помимо титула WBC, сразятся за «Пояс Свободы»
Всемирный боксерский совет подготовил для победителя специальную награду
22:54
Чарло и Монтиэль / Фото - toyotacenter.comWBC (Всемирный боксерский совет) на своем официальном сайте анонсировал специальный пояс для поединка между чемпионом мира в среднем дивизионе Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО) и претендентом Хуаном Монтиэлем (22-4-2, 22 KO).
Помимо основного титула WBC в среднем весе, на кону противостояния также будет стоять «Пояс Свободы». Он посвящен дню отмены рабства в штате Техас (Juneteenth), который отмечается 19 июня.
Напомним, 12-раундовый поединок Чарло – Монтиэль пройдет 19 июня в Toyota Centre, в Хьюстоне, (штат Техас, США).
Чарло в последнем поединке единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО).
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