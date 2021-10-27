Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»
Джермалл Чарло назвал условия для боя с Бенавидесом
Американец готов провести поединок с соотечественником
08:55
Джермалл Чарло / фото - Getty Images
Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) в очередной раз заявил, что готов провести поединок со своим соотечественником Давидом Бенавидесом (24-0, 21 KO). При этом у Джермалла есть условие: бой должен пройти в рамках среднего дивизиона.
Чарло цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Если Давид сумеет вписаться в лимит среднего веса, то мы без проблем проведем бой. Бенавидес – боксер второго среднего дивизиона, который не является слишком большим, поэтому может согнать вес и у него нет титула. Дэвиду нечего предложить мне, чтобы я пошел на его условия. Вот почему люди продолжают говорить об Альваресе и Головкине, как о более увлекательных соперниках для меня.
Я буду драться с Бенавидесом, он не является проблемой для меня. Давид любит много говорить, будто он силен и все такое, но все оказывается по-другому, кода дело подходит к реальным переговорам. Так что пусть держит свой рот под замком, а фанатам я посоветовал бы не слушать его. У нас есть варианты и поинтересней».
Джермалл Чарло бросил вызов обладателю пояса IBF Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО).
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