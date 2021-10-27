Джермалл Чарло назвал условия для боя с Бенавидесом

Джермалл Чарло / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) в очередной раз заявил, что готов провести поединок со своим соотечественником Давидом Бенавидесом (24-0, 21 KO). При этом у Джермалла есть условие: бой должен пройти в рамках среднего дивизиона.

Чарло цитирует ресурс boxingnews24.com:

Я буду драться с Бенавидесом, он не является проблемой для меня. Давид любит много говорить, будто он силен и все такое, но все оказывается по-другому, кода дело подходит к реальным переговорам. Так что пусть держит свой рот под замком, а фанатам я посоветовал бы не слушать его. У нас есть варианты и поинтересней».