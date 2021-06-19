Джермалл Чарло – о Головкине: «Я не хочу придираться к пожилому мужчине»

Геннадий Головкин / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО), в одном из последних интервью заявил, что его команда сделала предложение обладателю титула IBF в его весовой категории Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО), относительно объединительного поединка. Чарло признался, что его действительно интересует этот бой, пока Геннадий является чемпионом.

Слова американского боксера приводит портал boxinginsider.com:

Я просто не хочу придираться к пожилому мужчине и делать вид, что выбираю себе соперника послабее. С другой стороны у него есть пояс, а это все что меня интересует. Если он хочет объединиться до того, как у него полностью кончится бензин, то я здесь и готов встретиться с ним».