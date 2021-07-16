Кастаньо – о поединке с Джермеллом Чарло: «Нас ждет война»
Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Объединительный поединок состоится на домашней арене клуба НБА
10:57
Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо / Фото - roundbyroundboxing.com17 июля в Сан-Антонио (США) состоится боксерский ивент, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем дивизионе Джермеллом Чарло (34-1, 18 КО) и обладателем титула WBO Брайаном Кастаньо (17-0-1, 12 KO). Об этом сообщает Showtime Boxing.
Накануне боя боксеры провели пресс-конференцию и финальную битву взглядов.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе состоится на стадионе AT&T, домашнем для NBA-команды «Spurs».
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