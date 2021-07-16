Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния

Объединительный поединок состоится на домашней арене клуба НБА



Бокс Профессиональный бокс
10:57
Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо / Фото - roundbyroundboxing.com
17 июля в Сан-Антонио (США) состоится боксерский ивент, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем дивизионе Джермеллом Чарло (34-1, 18 КО) и обладателем титула WBO Брайаном Кастаньо (17-0-1, 12 KO). Об этом сообщает Showtime Boxing.

Накануне боя боксеры провели пресс-конференцию и финальную битву взглядов. 


Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе состоится на стадионе AT&T, домашнем для NBA-команды «Spurs»
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джермелл Чарло Брайан Кастаньо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кастаньо – о поединке с Джермеллом Чарло: «Нас ждет война»
Кастаньо – о поединке с Джермеллом Чарло: «Нас ждет война»
Бокс Профессиональный бокс
09:21
Джермелл Чарло высказался о возможном поединке с Дэнни Гарсией
Джермелл Чарло высказался о возможном поединке с Дэнни Гарсией
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 21:00
Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 19:00
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 21:41
Кастаньо - о поединке с Джермеллом Чарло: «Это будет самый тяжелый бой в моей карьере»
Кастаньо - о поединке с Джермеллом Чарло: «Это будет самый тяжелый бой в моей карьере»
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 14:30
Кастаньо: «Оставлю сердце в ринге, чтобы стать абсолютным чемпионом»
Кастаньо: «Оставлю сердце в ринге, чтобы стать абсолютным чемпионом»
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 17:12

Новости: Бокс

Уоррен: «Фьюри расстроен тем, что не может провести поединок с Уайлдером в этом месяце»
Уоррен: «Фьюри расстроен тем, что не может провести поединок с Уайлдером в этом месяце»
Профессиональный бокс
11:39
«Он победил Лому, который был лучшим». Прогрейс назвал топового легковеса
«Он победил Лому, который был лучшим». Прогрейс назвал топового легковеса
Профессиональный бокс
11:25
Руис готов в сентябре провести поединок против Ортиса или Уайта
Руис готов в сентябре провести поединок против Ортиса или Уайта
Профессиональный бокс
11:23
Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Джермелл Чарло и Кастаньо провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Профессиональный бокс
10:57
Подстраховались. Фьюри сдал отрицательный ПЦР-тест 13 июля
Подстраховались. Фьюри сдал отрицательный ПЦР-тест 13 июля
Профессиональный бокс
10:40
«Он уязвим». Тренер Уайлдера уверен, что Деонтей нокаутирует Фьюри
«Он уязвим». Тренер Уайлдера уверен, что Деонтей нокаутирует Фьюри
Профессиональный бокс
10:32
Очень смело. Непобежденный нигерийский нокаутер бросил вызов Фьюри
Очень смело. Непобежденный нигерийский нокаутер бросил вызов Фьюри
Профессиональный бокс
09:58
Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»
Ригондо: «Не удивляйтесь, если я нокаутирую Касимеро»
Профессиональный бокс
09:41
Кастаньо – о поединке с Джермеллом Чарло: «Нас ждет война»
Кастаньо – о поединке с Джермеллом Чарло: «Нас ждет война»
Профессиональный бокс
09:21
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости