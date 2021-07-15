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Джермелл Чарло высказался о возможном поединке с Дэнни Гарсией

Американец не против разделить ринг с именитым соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
21:00
Джермелл Чарло высказался о возможном поединке с Дэнни Гарсией
Джермелл Чарло / фото - boxingscene.com

Лидер первого среднего веса (до 69.9 кг), американец Джермелл Чарло (34-1, 18 КО), готовящийся уже в субботу сразиться за звание абсолютного чемпиона мира, высказался о возможной встрече с именитым соотечественником Дэнни Гарсией (36-3, 21 КО).

Чарло цитирует издательство boxingscene.com:

«С возрастом парни поднимаются в весе, так что в скором времени бокс затронут небольшие изменения. Если Дэнни Гарсия хочет сделать это - ничего страшного. Однако воды здесь глубоки, и он никого не испугает.

В нашем дивизионе хватает отличных бойцов, которые дерутся друг с другом. Да, у нас крутая весовая, и ты не можешь прийти сюда и не считаться со мной. Я - натуральный средневес, который умеет боксировать».

Дэнни Гарсия поделился планами на будущее.

Рене Тер Велде
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Джермелл Чарло Дэнни Гарсия

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