Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Джермелл Чарло высказался о возможном поединке с Дэнни Гарсией
Американец не против разделить ринг с именитым соотечественником
21:00
Джермелл Чарло / фото - boxingscene.com
Лидер первого среднего веса (до 69.9 кг), американец Джермелл Чарло (34-1, 18 КО), готовящийся уже в субботу сразиться за звание абсолютного чемпиона мира, высказался о возможной встрече с именитым соотечественником Дэнни Гарсией (36-3, 21 КО).
Чарло цитирует издательство boxingscene.com:
«С возрастом парни поднимаются в весе, так что в скором времени бокс затронут небольшие изменения. Если Дэнни Гарсия хочет сделать это - ничего страшного. Однако воды здесь глубоки, и он никого не испугает.
В нашем дивизионе хватает отличных бойцов, которые дерутся друг с другом. Да, у нас крутая весовая, и ты не можешь прийти сюда и не считаться со мной. Я - натуральный средневес, который умеет боксировать».
Дэнни Гарсия поделился планами на будущее.
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