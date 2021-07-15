Джермелл Чарло высказался о возможном поединке с Дэнни Гарсией

Джермелл Чарло / фото - boxingscene.com

Лидер первого среднего веса (до 69.9 кг), американец Джермелл Чарло (34-1, 18 КО), готовящийся уже в субботу сразиться за звание абсолютного чемпиона мира, высказался о возможной встрече с именитым соотечественником Дэнни Гарсией (36-3, 21 КО).

Чарло цитирует издательство boxingscene.com:

В нашем дивизионе хватает отличных бойцов, которые дерутся друг с другом. Да, у нас крутая весовая, и ты не можешь прийти сюда и не считаться со мной. Я - натуральный средневес, который умеет боксировать».