Джервонта Дэвис рассказал, почему бросил пить

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Американский боксер Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) рассказал, что недавно принял осознанное решение перестать употреблять алкоголь:

«Алкоголь делает меня сумасшедшим, шумным, заставляет меня злиться. Я не хочу быть человеком, который не может себя контролировать, поэтому я просто остановился. К тому же, от алкоголя меня разносило, и я набирал много веса. Если я теперь и выпиваю, то только немного вина».