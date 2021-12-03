Дэвис объяснил причину поражения Лопеса Камбососу
Джервонта Дэвис рассказал, почему бросил пить
Американец хочет быть человеком, который может себя контролировать
14:34
Фото: The Independent
Американский боксер Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) рассказал, что недавно принял осознанное решение перестать употреблять алкоголь:
«Тебе платят 20.000 долларов за то, чтобы ты пришел в клуб, а потом дают дополнительно примерно три тысячи, которые ты можешь потратить в этом клубе для того, чтобы заказать выпивку и все такое. Сам я не пью, поэтому просто передаю бутылки другим людям. Раньше я пил, но теперь бросил. Я завязал прямо перед своим последним боем».
«Алкоголь делает меня сумасшедшим, шумным, заставляет меня злиться. Я не хочу быть человеком, который не может себя контролировать, поэтому я просто остановился. К тому же, от алкоголя меня разносило, и я набирал много веса. Если я теперь и выпиваю, то только немного вина».
Напомним, 5 декабря Дэвис проведет бой против Исаака Круса. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.
Ранее Дэвис дал дельный совет перспективным боксерам.