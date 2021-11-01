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Джейк Пол: «Мне в бою с Фьюри будет проще, чем с Вудли»

Блогер пообещал устроить Томми настоящую резню

Бокс Профессиональный бокс
07:49
Джейк Пол: «Мне в бою с Фьюри будет проще, чем с Вудли»
Джейк Пол / Фото: boxingscene.com

Видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) высказался о бое против младшего брата чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Томии Фьюри (7-0, 4 КО). Слова Пола приводит портал Boxing Scene.

«Вы увидите, что я сделаю с этим парнем, ведь это будет резня – «Бостонское чаепитие» 2.0.

Думаю, что мне с ним будет проще, чем с Тайроном Вудли. Я нокаутирую его. К тому же, он еще никогда не проходил больше четырех раундов. Поэтому посмотрим, что случится».

Напомним, поединок Пола и Фьюри-младшего состоится 18 декабря в Тампе.

Карен Агабекян
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