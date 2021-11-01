Джейк Пол: «Мне в бою с Фьюри будет проще, чем с Вудли»

Джейк Пол / Фото: boxingscene.com

Видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) высказался о бое против младшего брата чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Томии Фьюри (7-0, 4 КО). Слова Пола приводит портал Boxing Scene.



Думаю, что мне с ним будет проще, чем с Тайроном Вудли. Я нокаутирую его. К тому же, он еще никогда не проходил больше четырех раундов. Поэтому посмотрим, что случится».