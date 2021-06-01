Ковингтон: «Джейк Пол – это посмешище. Вудли одержит победу»
Джейк Пол – о поединке с Вудли: «Он слишком долго скучал в раздевалке, когда я нокаутировал его друга Бена Аскрена»
Популярный видеоблогер успел проехаться по своему будущему оппоненту
22:00
Джейк Пол / Фото - badlefthookИзвестный американский видеоблогер Джейк Пол (3-0, 3 КО, Бокс) в Instagram анонсировал боксерский поединок с экс-чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Тайроном Вудли (19-7-1, ММА).
«Это официально. У меня есть список людей, которых я планирую нокаутировать. Рад вычеркнуть первого из них. Пятикратный чемпион UFC Тайрон Вудли известен своим нокаутом и мощностью. Он слишком долго скучал в раздевалке, когда я нокаутировал его друга Бена Аскрена и заработал себе первое место в списке смертей «Проблемного ребенка». Тайрон – опытный боец, сражавшийся с лучшими бойцами ММА в мире, но проигравший в двух раундах подростковой звезде Диснея. Может быть, на этот раз Дэйна Уайт действительно будет человеком слова и вложит деньги в своего бывшего чемпиона вместо того, чтобы пытаться подорвать мой успех, как ревнивый бывший. Пришло время шоу».
Напомним, поединок Пол – Вудли состоится 28 августа.
Для Пола это будет первый поединок по контракту с Showtime. Предыдущий бой, который состоялся 17 апреля против экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена, он провел на стриминге Triller.
Что касается Вудли, то он не знает побед с сентября 2018 года, потерпев поражения в четырех последних поединках. После этого американец был уволен с UFC.
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