Джейк Пол обратился к главе UFC: «Я опозорил весь твой промоушен»

Блогер попросил у Дэйны Уайта отпустить Усмана и Масвидаля





Джейк Пол и Уайт

Видеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) обратился к главе UFC Дэйне Уайту после победы нокаутом над Тайроном Вудли. Слова блогера приводит портал bjpenn.com.



«Я только что нокаутировал пятикратного чемпиона UFC и опозорил весь твой промоушен. Пожалуйста, позволь мне подраться с Камару Усманом.

Позволь мне подраться с Нэйтом Диасом, Хорхе Масвидалом, поскольку я опозорю и их также. Обещаю тебе, Дэйна».

Напомним, что слова Джейка слишком громкие, чтобы описать произошедшее. После первых двух выигранных раундов Пол подсел функционально и в его действиях было много паники, из-за чего Вудли спокойно забирал бой себе в копилку. Но затем случился нокаут, который был ничем иным как лаки-панчем.