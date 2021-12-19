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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
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01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
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Джейк Пол обратился к главе UFC: «Я опозорил весь твой промоушен»

Блогер попросил у Дэйны Уайта отпустить Усмана и Масвидаля

Бокс Профессиональный бокс
16:59
Джейк Пол обратился к главе UFC: «Я опозорил весь твой промоушен»
Джейк Пол и Уайт

Видеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) обратился к главе UFC Дэйне Уайту после победы нокаутом над Тайроном Вудли. Слова блогера приводит портал bjpenn.com.

«Я только что нокаутировал пятикратного чемпиона UFC и опозорил весь твой промоушен. Пожалуйста, позволь мне подраться с Камару Усманом.

Позволь мне подраться с Нэйтом Диасом, Хорхе Масвидалом, поскольку я опозорю и их также. Обещаю тебе, Дэйна».

Напомним, что слова Джейка слишком громкие, чтобы описать произошедшее. После первых двух выигранных раундов Пол подсел функционально и в его действиях было много паники, из-за чего Вудли спокойно забирал бой себе в копилку. Но затем случился нокаут, который был ничем иным как лаки-панчем.

Карен Агабекян
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