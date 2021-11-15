Джейк Пол: «В отличие от братьев Кличко, мы с Логаном можем подраться друг против друга»
Джейк Пол: «Сомневаюсь, что фанаты хотят увидеть еще один бой с Вудли»
Первый поединок был очень равным, несмотря на победу блогера
19:38
Джейк Пол / Фото: flipboard.com
Видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) заявил о нежелании проводить реванш с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли (19-7-1 в ММА, 0-1 в боксе). Слова Джейка приводит портал bjpenn.com.
«Нет, реванша с Тайроном не будет. К тому времени, когда он сделал татуировку, мы уже переключились на Томми Фьюри и начали вести переговоры.
Сомневаюсь, что фанаты хотят увидеть еще один бой Вудли и Джейка Пола. Он упустил свой шанс».
Напомним, ранее Пол поставил себя выше Мохаммеда Али, Майка Тайсона и Флойда Мейвезера.