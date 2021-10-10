Леннокс Льюис: «Фьюри – лучший супертяжеловес в мире»
Джейк Пол: «Теперь Фьюри ничего не мешает провести бой со мной»
Видеоблогер хочет заполучить поединок с чемпионом хэвивейта
10 октября 15:40
Джейк Пол / фото - Mens Journal
Известный американский YouTube-видеоблогер Джейк Пол продолжает поиск потенциальных соперников. После победы Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) в трилогии, Пол написал в своем Twitter, что не против разделить ринг с «Цыганским королем».
«Думаю, теперь Фьюри наконец получил шанс провести бой со мной».
I think Tyson Fury might have finally earned the chance to fight me.— Jake Paul (@jakepaul) October 10, 2021
Напомним, Леннокс Льюис назвал Фьюри лучшим супертяжем на данный момент.