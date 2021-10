Джейк Пол: «Теперь Фьюри ничего не мешает провести бой со мной»

Джейк Пол / фото - Mens Journal

Известный американский YouTube-видеоблогер Джейк Пол продолжает поиск потенциальных соперников. После победы Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) в трилогии, Пол написал в своем Twitter, что не против разделить ринг с «Цыганским королем».

I think Tyson Fury might have finally earned the chance to fight me.