Вудли уверен в победе над Джейком Полом и готов доказать это в реванше

Джейк Пол и Вудли / Фото: Showtime

Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли (0-1) считает, что заслужил победу над блогером Джейком Полом (4-0, 3 KO):



Я думал, что победил. Меня удивило раздельное решение. Как по мне, это был близкий бой. Я считаю, что он забрал несколько раундов. В начале боя раунды были конкурентными. Если бы я мог вернуться назад, то подгонял бы себя, потому что я мог сделать это немного убедительнее. Однако я пытался почувствовать ринг и не торопился.

Я знал, что он будет выбрасывать много джебов. Я также понимал, что он будет уставать и чувствовать давление. Меня не удивило, когда объявили раздельное решение, но я думал, что оно будет в мою пользу.