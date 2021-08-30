Промоутер жестко высмеял Вудли после боя с Джейком Полом
Вудли уверен в победе над Джейком Полом и готов доказать это в реванше
Бывший чемпион UFC проиграл первый боксерский поединок
22:02
Джейк Пол и Вудли / Фото: Showtime
Экс-чемпион UFC Тайрон Вудли (0-1) считает, что заслужил победу над блогером Джейком Полом (4-0, 3 KO):
Все решено – мы делаем реванш. Я должен одержать эту победу. Поединок был очень близким. Это словно фильм, и никто не двигает эту тему лучше, чем мы с ним. Мы продали до фига платных трансляций. Я думаю, что все были в восторге от этого поединка. Джейк оказался крутым. Он напрочь устал по ходу боя, но нашел способ продержаться до конца. Я никогда не буду наезжать на него из-за этого, но нам нужно снова подраться.
Я думал, что победил. Меня удивило раздельное решение. Как по мне, это был близкий бой. Я считаю, что он забрал несколько раундов. В начале боя раунды были конкурентными. Если бы я мог вернуться назад, то подгонял бы себя, потому что я мог сделать это немного убедительнее. Однако я пытался почувствовать ринг и не торопился.
Я знал, что он будет выбрасывать много джебов. Я также понимал, что он будет уставать и чувствовать давление. Меня не удивило, когда объявили раздельное решение, но я думал, что оно будет в мою пользу.
Напомним, что Вудли после поражения высмеял американский промоутер.
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