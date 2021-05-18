Джейк Пол уверен, что Мейвезер недооценивает Логана

Джейк Пол / Фото: CBS Sports

Видеоблогер Джейк Пол уверен, что суперзвездный боксер Флойд Мейвезер недооценивает его брата Логана Пола перед их выставочным поединком.



Я думаю, что Флойд сильно недооценивает моего брата, но Логан имеет преимущество в габаритах, к тому же он быстрый и владеет нокаутирующим ударом. Я не говорю, что Логан победит Флойда, переиграет его и все такое, но мы увидим хороший бой».