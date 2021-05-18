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Джейк Пол уверен, что Мейвезер недооценивает Логана
Блогер уверен, что недооценка поможет его брату победить
18 мая 10:50
Джейк Пол / Фото: CBS Sports
Видеоблогер Джейк Пол уверен, что суперзвездный боксер Флойд Мейвезер недооценивает его брата Логана Пола перед их выставочным поединком.
«Это бой привлечет большой интерес к боксу и это здорово. Люди забывают, что бокс – это развлечение. Все виды спорта созданы для развлечения, это началось еще с Римской империи.
Я думаю, что Флойд сильно недооценивает моего брата, но Логан имеет преимущество в габаритах, к тому же он быстрый и владеет нокаутирующим ударом. Я не говорю, что Логан победит Флойда, переиграет его и все такое, но мы увидим хороший бой».
Напомним, выставочный поединок Флойда и Логана состоится 6-го июня в Майами.
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