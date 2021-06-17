«Он мой друг». Арум будет болеть за Усика в бою с Джошуа
Джо Джойс: «Если Усик будет избегать Джошуа все 12 раундов, то может украсть победу»
Британец потом хочет подраться с Энтони
11:38
Джо Джойс / Фото: usatoday.com
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) в интервью iFL TV дал прогноз на поединок чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Усик попытается украсть победу, будет много двигаться. Но когда он пропустит несколько ударов, то сомневаюсь, что выдержит. Да, я думаю, что Джошуа победит, но только в том случае, если Усик не будет избегать его все 12 раундов. Если это случится, то Усик может украсть победу.
Мне больше хочется подраться с Энтони Джошуа. Я хочу быть лучшим в мире и должен драться с лучшими. Только так я стану лучшим. Джошуа владеет большинством поясов».
Напомним, Джойс также рассказал, что сожалеет из-за срыва поединка с Усиком.
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