Джо Джойс уверен, что может побить Джошуа
Джо Джойс в феврале готов подраться с Фьюри
Британец продолжает напрашиваться на титульный бой в той версии, где его нет в числе претендентов
11:37
Джо Джойс и Тайсон Фьюри / Фото: Инстаграм
Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в Instagram заявил, что в феврале готов провести поединок с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Я очень уважаю Тайсона Фьюри как друга и бойца, но в феврале мой график свободен».
Напомним, ранее Джойс заявил, что у него получится отличный поединок с Фьюри.