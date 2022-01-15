Джо Джойс: «Я бы доставил Усику много проблем»

Непобежденный британский супертяж жаждет боя с украинцем

Джо Джойс / фото - Getty Images

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) поделился своими ожиданиями от реванша соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с Александром Усиком (19-0, 13 КО), а также заявил, что в очном противостоянии с украинцем смог бы доставить ему много проблем.

«В первом бою с Джошуа Усик выступил великолепно. Я снова рассчитываю увидеть нечто похожее или даже еще более лучшее выступление. Думаю, в очном бою я бы доставил Усику много проблем. Стили делают бои. Я считаю, что мой стиль хорошо подходит для того, чтобы соперничать с ним. Постоянное давление с моей стороны сделало бы бой прекрасным».

Напомним, Бриедис рассказал, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Усика.