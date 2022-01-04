Джо Смит: «Бивол – парень, который на самом деле меня побил»

Американец надеется в будущем провести реванш с россиянином

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Джо Смит (27-3, 21 КО) в Last Stand Podcast with Brian Custer признался, что надеется в будущем провести реванш с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).

«Топовые бои в полутяжелом весе – это Бетербиев, Канело и Бивол. Поединок с Биволом будет большим для меня, ведь я чувствую, что это мое единственное настоящее поражение. Два других поражения я потерпел из-за травм, а Бивол – парень, который на самом деле меня побил. После боя с Биволом я думал, что больше не получу титульного шанса. Но все срослось, я снова получил возможность подраться за титул, воспользовался ею и завоевал пояс. Но во время поединка с Биволом я многому научился. Это вправду помогло мне драться с такими же хорошими бойцами, как он. Я понял, что мне нужно немного больше работать над своим боксом и подвижностью, быть более резким. Опыт 12-раундового боя вывел меня на новый уровень».

Джо Смит заявил, что Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) произвел на него сильное впечатление в своих последних поединках.