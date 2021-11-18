Джо Смит узнал дату боя и имя следующего соперника

Американцу так и не удастся подраться с Саламовым





Джо Смит / Фото: Newsday

==Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Джо Смит-младший (26-3, 21 КО) проведет поединок Каллумом Джонсоном (20-1, 14 KO). Об этом сообщил портал Boxing Scene со ссылкой на промоутера Боба Арума.



Бой состоится 15 января в Вероне, штат Нью-Йорк, США.

Ранее у Смита планировался бой против российского претендента Умара Саламова, но Джо заразился коронавирусом и снялся. Затем Саломову отказали в визе США, из-за чего возможность проведения поединка существенно снизилась.

Напомним, ранее Смит вызывал на поединок звездного Сауля Альвареса.