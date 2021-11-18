Джо Смит: «Я бью не хуже Бетербиева, я немного быстрее и мои навыки получше»
Джо Смит узнал дату боя и имя следующего соперника
Американцу так и не удастся подраться с Саламовым
16:59
Джо Смит / Фото: Newsday
==Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Джо Смит-младший (26-3, 21 КО) проведет поединок Каллумом Джонсоном (20-1, 14 KO). Об этом сообщил портал Boxing Scene со ссылкой на промоутера Боба Арума.
Бой состоится 15 января в Вероне, штат Нью-Йорк, США.
Ранее у Смита планировался бой против российского претендента Умара Саламова, но Джо заразился коронавирусом и снялся. Затем Саломову отказали в визе США, из-за чего возможность проведения поединка существенно снизилась.
Напомним, ранее Смит вызывал на поединок звездного Сауля Альвареса.
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