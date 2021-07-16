Беринчик: «Усик предлагал вдвое больше, чтобы я не выходил на кулачный бой с Лобовым»
Джон Фьюри: «Джошуа остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой»
Отец «Цыганского короля» отметил разницу в габаритах боксеров
08:42
Усик и Джошуа / Фото - skysports.comОтец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing Social, с уверенностью заявил, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) без проблем разберется с обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 KO).
«Усик – хороший боец, крузер мирового класса, доказавший это, но Джошуа – большой чувак, и у него есть отличный набор боксерских навыков. Энтони – большой и сильный парень. Мне кажется, что в целом он слишком хорош для Усика. Александр не сможет его потревожить, потому что он слишком мелкий. Джошуа пройдет прямо сквозь него. Я считаю, что «Эй Джей» остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой. Я думаю, то Джошуа пройдет его. Да, так и есть. Дело в том, что если крузер раскачивается, стараясь встретиться с супертяжеловесом, то можете об этом забыть. Поэтому и существуют весовые категории. Хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. А Джошуа – большой парень».
Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.