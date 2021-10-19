Фьюри: «Воины не ведут себя так, как Джошуа после боя с Усиком»
Джон Фьюри: «Хоть Усик и не мастер нокаутов, как Уайлдер, мощь украинца нужно уважать»
Отец «Цыганского короля» заявил, что Джошуа не смог бы сдержать силу Деонтея
09:41
Александр Усик / Фото: Facebook Усика
Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не обладает должной стойкостью, чтобы сдержать мощь Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).
Слова Джона приводит independent.co.uk:
Честно говоря, Джошуа был хорошим чемпионом, но смог ли бы он побить Уайлдера или Тайсона? Ни в коем случае, он не невероятный нокаутер, как Деонтей.
Если бомба американца достигнет Энтони, все, он уже спит. У него нет стойкости, чтобы противостоять такой мощи. Поверьте, удары Усика не ровня выстрелам Уайлдера.
Хоть Усик и не мастер нокаутов, мощь украинца нужно уважать. Деонтей – человек, который всем отключает свет. Джошуа с таким не справится, как и кто-либо иной. Фьюри и Уайлдер находятся в другой лиге.
Также Джон раскритиковал поведение Джошуа после поражения от Александра Усика (19-0, 13 KO).