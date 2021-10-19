Джон Фьюри: «Хоть Усик и не мастер нокаутов, как Уайлдер, мощь украинца нужно уважать»

Александр Усик / Фото: Facebook Усика

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не обладает должной стойкостью, чтобы сдержать мощь Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).



Слова Джона приводит independent.co.uk:

Если бомба американца достигнет Энтони, все, он уже спит. У него нет стойкости, чтобы противостоять такой мощи. Поверьте, удары Усика не ровня выстрелам Уайлдера.

Хоть Усик и не мастер нокаутов, мощь украинца нужно уважать. Деонтей – человек, который всем отключает свет. Джошуа с таким не справится, как и кто-либо иной. Фьюри и Уайлдер находятся в другой лиге.